Екатеринбуржец Максим Кадников встретится с Владимиром Путиным

Сегодня, 9 декабря, Президент России встретится с членами национальной сборной WorldSkills-Russia, занявшей первое место на чемпионате рабочих профессий в Швеции. В их числе екатеринбуржец Максим Кадников, принёсший наибольшее количество баллов российской сборной.

Сейчас 43 участника национальной сборной WorldSkills-Russia находятся в Москве.

Екатеринбуржец завоевал сразу две награды престижного первенства.

Напомним, Европейский чемпионат проходил с 1 по 3 декабря в Швеции. Сборная России в составе 43 человек заняла 1-е место в общекомандном зачёте. Всего национальная сборная завоевала 5 наград: два золота (в номинациях "Электроника", "Обслуживание холодильной и вентиляционной техники"), два серебра ("Графический дизайн", "Мобильная робототехника"), одну бронзовую ("Сетевое и системное администрирование").

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