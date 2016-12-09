В Нижнем Тагиле при пожаре погибли две женщины

В результате пожара, произошедшего в ночь на 9 декабря в жилом доме на улице Зари в Нижнем Тагиле, погибли два человека: 66-летняя пенсионерка и её 35-летняя дочь. Ещё двое членов семьи госпитализированы. Как сообщили "Областной газете" представители Следственного комитета, предварительно установлено, что причиной трагедии стала непотушенная сигарета.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 4:36. Горела квартира на 7-м этаже девятиэтажки. 18 пожарных на трёх машинах справились с огнём за полтора часа - уже в 6:10 было доложено об окончании тушения.

В квартире были обнаружены тела двух женщин и двое пострадавших - 34-летний мужчина и 15-летняя девочка.

Пострадавших госпитализировали в больницу: мужчина в крайне тяжёлом состоянии, жизни девочки ничего не угрожает.

- Очаг возгорания находился в одной из комнат трёхкомнатной квартиры на 7-м этаже, - рассказал официальный представитель свердловского управления СКР Александр Шульга. - Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Точные причины смерти погибших будут установлены по итогам экспертизы. По предварительным данным, криминальных следов на телах погибших и пострадавших нет.

Отметим, в ночь на пятницу ещё один серьёзный пожар произошёл в Первоуральске: там на площади 130 квадратных метров сгорел частный дом на улице Дружбы. По имеющейся информации в огне также погиб человек.