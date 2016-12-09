Антон Шипулин побежит в спринте под 29 номером, Глазырина - 41

9 декабря 2016, 11:38 / Спорт

Сегодня в Поклюке стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Гонками первого дня в Словении станет спринт, в котором примут участие и Антон Шипулин, и Екатерина Глазырина. Антон побежит под 29-м номером, Екатерина - под 41-м. 

Так как максимальная квота в Поклюке в мужской и женской сборной - по 6 человек, то тренерский штаб отобрал по одному биатлонисту, которые пропустят этап в Словении и поедут на Кубок IBU. По результатам предыдущего этапа пока Кубок мира покинут Дмитрий Малышко и Екатерина Шумилова.

Понятно, что за Антона Шипулина мы и не волновались, а вот Екатерина Глазырина в Швеции доказывала, что должна и дальше сражаться за медали Кубка мира. Главное, что у екатеринбургской биатлонистки это получилось. 

Первыми сегодня спринтерскую гонку побегут мужчины. Напоминаем, Шипулин будет стартовать снова в середине - под 29-м номером. Примерно так же, как и в Швеции, на дистанцию уйдёт и Глазырина - под 41-м номером. 

Известно, что спортсменам за эту неделю уже удалось оценить трассу в Поклюке, и судя по всему, в Словении она готова лучше, чем в Швеции. Поэтому несмотря на то, что наши спортсмены побегут не в первой группе, шансы на медали и высокие места у них есть. Тем более что, согласно статистике, Антон Шипулин за последние три сезона из Поклюки без медалей ещё не уезжал. 

Расписание гонок в Поклюке по уральскому времени:

9 декабря. 15:30 - спринт, мужчины.

9 декабря. 18:15 - спринт, женщины.

10 декабря. 15:45 - гонка преследования, мужчины.

10 декабря. 18:45 - гонка преследования, женщины.

11 декабря. 15:15 - эстафета, мужчины.

11 декабря. 18:30 - эстафета, женщины.

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