Лучшими бизнес-отелями Свердловской области признали Hyatt и Park Inn

9 декабря 2016, 11:54 / Экономика

В Екатеринбурге подведены итоги областного конкурса в сфере гостеприимства "Уральская звезда — 2016". В номинации "Бизнес-отель в категориях 3* - 5 *" лучшими названы сразу два отеля — Hyatt Regency Ekaterinburg и Park Inn by Radisson Ekaterinburg.

Как сообщает областной департамент информполитики, в других номинациях призы распределились так:

  • "Конгресс-отель" — Angelo by Vienna House;
  • "Отель для семейного отдыха" — "Гринвальд";
  • "Отель для самостоятельных путешественников в категориях 3* - 5 *" — Novotel Yekaterinburg — Centre;
  • "Отель для активного отдыха и оздоровления" — ГК "Гора Белая";
  • "Открытие года" — TENET;
  • "Партнёр года" — Атриум Палас Отель;
  • "Бизнес-отель в категориях "без звёзд" - 2*" — Протекс-Отель;
  • "Отель для самостоятельных путешественников в категориях "без звёзд" - 2*" — Sky Hostel.

На той же церемонии награждения, состоявшейся в Театре эстрады, были подведены итоги внутриотраслевого конкурса "Лучший по профессии". Его победителями стали Александра Линёва из отеля "Атлантик" и Иван Сергеев из отеля "Гранд Авеню".

— 2016 год стал серьёзным испытанием для сферы гостеприимства. В частности, наш регион принял такие крупные мероприятия, как Иннопром, Российско-Китайское ЭКСПО, выставка "Леспром-Урал", Российский съезд кардиологов. И наши отельеры блестяще справились с поставленными задачами, — прокомментировал первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, который, кстати, возглавлял жюри "Уральской звезды-2016".

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