Лучшими бизнес-отелями Свердловской области признали Hyatt и Park Inn

В Екатеринбурге подведены итоги областного конкурса в сфере гостеприимства "Уральская звезда — 2016". В номинации "Бизнес-отель в категориях 3* - 5 *" лучшими названы сразу два отеля — Hyatt Regency Ekaterinburg и Park Inn by Radisson Ekaterinburg.

Как сообщает областной департамент информполитики, в других номинациях призы распределились так:

"Конгресс-отель" — Angelo by Vienna House;

"Отель для семейного отдыха" — "Гринвальд";

"Отель для самостоятельных путешественников в категориях 3* - 5 *" — Novotel Yekaterinburg — Centre;

"Отель для активного отдыха и оздоровления" — ГК "Гора Белая";

"Открытие года" — TENET;

"Партнёр года" — Атриум Палас Отель;

"Бизнес-отель в категориях "без звёзд" - 2*" — Протекс-Отель;

"Отель для самостоятельных путешественников в категориях "без звёзд" - 2*" — Sky Hostel.

На той же церемонии награждения, состоявшейся в Театре эстрады, были подведены итоги внутриотраслевого конкурса "Лучший по профессии". Его победителями стали Александра Линёва из отеля "Атлантик" и Иван Сергеев из отеля "Гранд Авеню".