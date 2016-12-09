Лучшими бизнес-отелями Свердловской области признали Hyatt и Park Inn
9 декабря 2016, 11:54 / Экономика
В Екатеринбурге подведены итоги областного конкурса в сфере гостеприимства "Уральская звезда — 2016". В номинации "Бизнес-отель в категориях 3* - 5 *" лучшими названы сразу два отеля — Hyatt Regency Ekaterinburg и Park Inn by Radisson Ekaterinburg.
Как сообщает областной департамент информполитики, в других номинациях призы распределились так:
- "Конгресс-отель" — Angelo by Vienna House;
- "Отель для семейного отдыха" — "Гринвальд";
- "Отель для самостоятельных путешественников в категориях 3* - 5 *" — Novotel Yekaterinburg — Centre;
- "Отель для активного отдыха и оздоровления" — ГК "Гора Белая";
- "Открытие года" — TENET;
- "Партнёр года" — Атриум Палас Отель;
- "Бизнес-отель в категориях "без звёзд" - 2*" — Протекс-Отель;
- "Отель для самостоятельных путешественников в категориях "без звёзд" - 2*" — Sky Hostel.
На той же церемонии награждения, состоявшейся в Театре эстрады, были подведены итоги внутриотраслевого конкурса "Лучший по профессии". Его победителями стали Александра Линёва из отеля "Атлантик" и Иван Сергеев из отеля "Гранд Авеню".
— 2016 год стал серьёзным испытанием для сферы гостеприимства. В частности, наш регион принял такие крупные мероприятия, как Иннопром, Российско-Китайское ЭКСПО, выставка "Леспром-Урал", Российский съезд кардиологов. И наши отельеры блестяще справились с поставленными задачами, — прокомментировал первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, который, кстати, возглавлял жюри "Уральской звезды-2016".