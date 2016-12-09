Обзор криминальной хроники пятницы, 9 декабря

9 декабря 2016, 17:53 / Общество

В Североуральске дошкольница попала под машину возле детсада

В результате наезда автомашины утром в пятницу, 9 декабря, в Североуральске серьёзно пострадала 6-летняя девочка. Как сообщили в ОблГАИ, около 8 утра женщина привезла в детский сад на улице Октябрьской двоих детей. Когда они вышли из автомобиля, женщина с младшим ребёнком стала обходить стоящий автомобиль спереди, а второй ребёнок попытался обежать автомобиль сзади. Девочка выбежала на проезжую часть и была травмирована автомашиной Daewoo Nexia, за рулём которой находился 23-летний молодой человек, ранее лишённый права управления за вождение в нетрезвом состоянии. Медики диагностировали у девочки перелом бедра. Судьбу нарушителя ПДД будет решать суд. При этом в ГИБДД отмечают, что мать пострадавшей также не обеспечила должного уровня безопасности, элементарно не взяв ребёнка за руку.

Жена подсудимого украла сотовый телефон у свидетельницы прямо в здании суда

В Нижних Сергах бывшая жена подсудимого украла сотовый телефон у свидетельницы уголовного преступления прямо перед началом судебного заседания. Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, в минувший четверг, 8 декабря, в Нижнесергинском суде проходило заседание по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. При выходе из суда девушка-свидетель обнаружила пропажу сотового телефона. Был сделан контрольный звонок на пропавший мобильник, и звук вызова раздался из одной из ячеек камеры хранения ручной клади. Приставы ОУПДС вызвали полицейских, которые и задержали с поличным того, кто забирал вещи из ячейки. Злоумышленницей оказалась 34-летняя бывшая жена подсудимого: как и свидетельница, она проживает в Верхних Сергах. Женщина созналась в совершении кражи. Дело передано в полицию.

Житель Североуральска, забивший оппонента в уличной драке, проведёт в колонии 7 лет

Семь лет лишения свободы в колонии строгого режима: такой приговор вынесен судом в отношении 26-летнего жителя Североуральска. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили официальные представители следственного управления по Свердловской области СКР. Судом установлено, что в ночь на 10 мая этого года осуждённый, будучи в состоянии опьянения, вступил в конфликт с 38-летним мужчиной. На почве неприязни подсудимый ударил оппонента рукой в область затылка, а затем, уже упавшему, нанёс ещё один удар ногой. В результате полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался. Обвиняемый пытался придерживаться версии, что убийство было совершено по неосторожности, однако суд с его доводами не согласился. В пользу обвинения свидетельствовали результаты экспертиз и камеры видеонаблюдения. Приговор вступил в законную силу.

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