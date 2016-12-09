Россияне смогут узнать информацию об 11 тысячах неврученных орденах

Ко Дню Героев Отечества, 9 декабря, на интернет-портале "Российской газеты" была расширена база имён фронтовиков, которым ещё не вручены со времён Великой Отечественной войны ордена Славы III степени. Как сообщает "Российская газета", в проекте "Звёзды Победы" теперь доступны ещё 10 733 имени воинов.

Теперь, после расширения базы, родные и близкие смогут узнать о судьбе почти 11 тыс. фронтовиков и найти своего Героя.

Орден Славы был учреждён 8 ноября 1943 года. Им во время Великой Отечественной войны награждали солдат, сержантов, а также лётчиков и авиатехников в звании "младший лейтенант". Специалисты Центрального архива Министерства обороны России сейчас выясняют, сколько таких наград остались неврученными.

Как писала "ОГ", по данным на апрель 2016 года, поисковая база проекта "Звёзды Победы" содержала подтверждённые сведения о 30 843 орденах и медалях, которые так и не были вручены участникам войны. Как искать сведения о награждённых, читайте на сайте "Областной газеты".