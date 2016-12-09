В Екатеринбурге откроют мемориальную доску Герою России Сергею Багаеву

Сегодня, 9 декабря, в 13:00 в Екатеринбурге пройдёт торжественное открытие мемориальной доски, посвящённой памяти Героя России Сергея Багаева. Доску разместят на доме (ул. Серафимы Дерябиной, 19, к. 2), где жил Сергей Багаев, сообщили "ОГ" в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Уроженец Серова, инструктор штурмового отделения спецназа "Россы" ГУФСИН России по Свердловской области Сергей Багаев героически погиб в бою в Грозном 16 лет назад.

На открытии мемориальной доски памяти Героя России соберутся вдова Сергея Багаева, его сослуживцы, временно исполняющий полномочия начальника ГУФСИН России по Свердловской области Сергей Патронов. Будет играть духовой оркестр, рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

За время службы Сергей Багаев был дважды награждён орденом Мужества и медалью "За отвагу". В бою в Грозном офицер был ранен, захвачен бандитами и зверски убит. За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе, старшему лейтенанту внутренней службы Багаеву Сергею Александровичу было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области