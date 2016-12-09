В дивизии РВСН в Свободном от менингита скончался солдат-срочник

Солдат-новобранец скончался в 42-й дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Минобороны РФ, дислоцированной в посёлке Свободном. Как сообщает тагильское информагентство "Все новости" со ссылкой на представителей соединения, молодой человек с симптомами менингита был госпитализирован через несколько дней после того, как пополнение прибыло в часть.

21 ноября новобранцы прибыли в дивизию и 3 декабря должны были принять присягу, однако один из солдат был госпитализирован и 27 ноября скончался. По имеющейся информации, никакого криминала в смерти военнослужащего нет. Карантин в части не объявлялся, других случаев заболевания не зафиксировано.

Дивизия РВСН, сформированная в 1960 году, в 2015 году была оснащена новейшими ракетными комплексами "Ярс". Ракетные комплексы были поставлены на боевое дежурство, а военнослужащие прошли соответствующую переподготовку в 183-м учебном центре в городе Мирный Архангельской области. В 1999 году дивизии присвоено почётное наименование "Тагильская".