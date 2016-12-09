Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём Героев Отечества

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с Днём Героев Отечества, отмечаемым 9 декабря.

— Уважаемые герои-уральцы! Мы гордимся вашими ратными и трудовыми подвигами, высоко ценим ваш вклад в сохранение независимости и целостности страны, укрепление экономической мощи России. Ваша жизнь, ваши дела и поступки, ваше самоотверженное и бескорыстное служение Отечеству всегда будут примером для уральской молодёжи, — отметил глава региона.

Совсем недавно — в начале декабря в России отмечали 120-летие со дня рождения четырежды Героя СССР, Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Свердловчане гордятся тем, что большой этап жизни этого прославленного полководца связан со Средним Уралом.

Евгений Куйвашев в своём поздравлении выразил уверенность в том, что нынешнее поколение свердловчан достойно славы своих предков.