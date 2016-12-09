Наследие ЧМ-2018 будет работать на благо юных свердловчан из Академии футбола
9 декабря 2016, 13:04 / Спорт
Создающаяся сейчас в Екатеринбурге Академия футбола сможет пользоваться объектами, которые возведут к предстоящему мундиалю.
Как сообщает областной департамент информполитики, министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт представил екатеринбургский план управления наследием чемпионата мира 2018 года на международной конференции "ЧМ-2018: Формируя будущее. Влияние и наследие крупных международных спортивных мероприятий".
В частности, Леонид Рапопорт рассказал, что часть объектов, возводимых сейчас для мундиаля, позже поступит в распоряжение Академии футбола, создающейся в Екатеринбурге. Речь идёт о стадионе "СКБ-Банк Арена", крытом футбольном манеже, гостинице-общежитии для спортсменов, трёх футбольных полях, административном здании, спортсооружениях для различных видов спорта.
— Создание Академии футбола даст возможность готовить детей к будущей спортивной карьере по самым современным технологиям, чтобы они потом могли стать серьёзными игроками. Губернатор держит этот вопрос под личным контролем, — прокомментировал Леонид Рапопорт.