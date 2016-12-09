Топ-менеджер свердловского СМИ получил премию Правительства России

Правительство России вручило премию за развитие информационного вещания генеральному директору телекомпании "Студия-41" (Екатеринбург) Владимиру Злоказову. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Лауреатами премии в этом году стали шесть соискателей и три коллектива. Также по предложению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева была вручена ещё одна премия за выдающиеся достижения и разработки основоположнику советского и российского цветного и цифрового телевидения Марку Кривошееву. Размер премии составляет 1 млн рублей.

— Присудить премии правительства Российской Федерации 2016 года в области средств массовой информации Злоказову Владимиру Аркадьевичу, генеральному директору акционерного общества "Телерадиовещательная компания "СТУДИЯ-41", — за развитие информационного вещания, — сообщается в документе.

Отметим, премии также был удостоен коллектив "Российской газеты" и другие деятели.