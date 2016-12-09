Екатеринбуржцы впервые увидят 60 наград Георгия Жукова

В Екатеринбурге открывается выставка, посвящённая 120-летию со дня рождения Георгия Жукова, в военно-историческом музее Дома офицеров ЦВО (ул. Первомайская, 27). Гости впервые увидят комплект его наград из 60 орденов и медалей 10 декабря в 11:00, сообщает пресс-служба Дома офицеров.

- Посетители увидят копии медалей и орденов Георгия Жукова, а также его единственную книгу воспоминаний и размышлений за подписью дочери. В экспозиции представлены интерьер рабочего кабинета Героя Советского Союза, личные вещи и оружие. Часть экспонатов передали семья и сослуживцы маршала, - рассказал заведующий военно-историческим залом Дома офицеров ЦВО Александр Коробкин.

Добавим, Георгий Жуков командовал Уральским военным округом с 1948 года по 1953 год. 1 декабря екатеринбуржцы возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза в честь 120-летия со дня его рождения.

Фото: Дом офицеров ЦВО

Фото: обломки американского самолёта, который сбили над Свердловском 1 мая 1960 года, Дом офицеров ЦВО