Екатеринбуржцы впервые увидят 60 наград Георгия Жукова

9 декабря 2016, 15:14 / Общество

В Екатеринбурге открывается выставка, посвящённая 120-летию со дня рождения Георгия Жукова, в военно-историческом музее Дома офицеров ЦВО (ул. Первомайская, 27). Гости впервые увидят комплект его наград из 60 орденов и медалей 10 декабря в 11:00, сообщает пресс-служба Дома офицеров. 

- Посетители увидят копии медалей и орденов Георгия Жукова, а также его единственную книгу воспоминаний и размышлений за подписью дочери. В экспозиции представлены интерьер рабочего кабинета Героя Советского Союза, личные вещи и оружие. Часть экспонатов передали семья и сослуживцы маршала, - рассказал заведующий военно-историческим залом Дома офицеров ЦВО Александр Коробкин.

Добавим, Георгий Жуков командовал Уральским военным округом с 1948 года по 1953 год. 1 декабря екатеринбуржцы возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза в честь 120-летия со дня его рождения.

Фото: Дом офицеров ЦВО

Фото: обломки американского самолёта, который сбили над Свердловском 1 мая 1960 года, Дом офицеров ЦВО

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

15 часов назад

Москва разрешила Нижнему Тагилу запустить трамвай
В 1935 году декретом Совета народных комиссаров СССР был утверждён технический проект на строительство трамвайного хозяйства в Нижнем Тагиле.

20 часов назад

Одну из улиц Екатеринбурга предложили назвать в честь Героя России Леонида Валова
Звездой Героя РФ награждены 22 свердловчанина, а звездой Героя СССР — 393. Семь Героев Советского Союза и шесть Героев России служили в органах внутренних дел Среднего Урала. Один из них — первый командир специального отдела быстрого реагирования (СОБР) Управления по борьбе с организованной преступностью полковник Леонид Валов. Именно в его честь сегодня предлагают назвать одну из улиц Екатеринбурга.

22 часа назад

Изобрели… велосипед
Семья из Каменска-Уральского победила на Всероссийском конкурсе социальных предпринимателей

22 часа назад

В Екатеринбурге проходит первый молодёжный форум против коррупции
На презентационной пресс-конференции, которая прошла в ТАСС-Урал, первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев подробно рассказал не только о форуме, но и о существующей системе контроля для государственных и муниципальных служащих

22 часа назад

В медуниверситете стартовали выборы ректора
Вчера в Уральском государственном медицинском университете закончили принимать заявления от кандидатов — всего их оказалось четверо.

22 часа назад

Кино, театры и аэропорты приспособят для инвалидов
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на совещании по вопросам формирования доступной среды для инвалидов поручила сделать кинотеатры, театры и аэропорты приспособленными для людей с ограниченными возможностями здоровья

22 часа назад

Екатеринбуржцы не экономят на лекарствах
61 процент из опрошенных екатеринбуржцев довольны своей жизнью

22 часа назад

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе директор школы Светлана ЧЕРНОВА*
«Я бы хотела, чтобы проект на возведение нового учебного здания сделали на территории поблизости от того места, где мы сейчас работаем»

23 часа назад

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Екатерина Вогулкина*
Мне уже 90 лет, но я всё ещё тренирую малышей — от трёх до шести лет.

8 декабря 2016

В третью столицу России пустили иностранных туристов
В 1990 году Свердловск открыли для иностранцев.

Последние новости
Что было раньше