Юному новоуральцу взрывом пертарды оторвало пальцы

9 декабря 2016, 14:34 / Общество

В минувший четверг, 8 декабря, в результате взрыва петарды серьёзно пострадал 11-летний житель Новоуральска. Мальчик был доставлен в Екатеринбург и госпитализирован в детскую ГКБ №9, сообщили "Областной газете" в городском управлении здравоохранения.

Как объяснил сам пострадавший ребёнок, находясь у себя дома, он поджёг петарду, намереваясь бросить её в форточку окна, но не успел - взрыв прогремел раньше.

- Утром в пятницу, 9 декабря, мальчик был переведён из реанимации в отделение травматологии, - сообщила официальный представитель горздрава Екатерина Макашина. - Накануне пострадавший перенёс экстренную операцию - кисть была размозжена и хирурги фактически собирали её по частям. Две ногтевые фаланги, к сожалению, спасти не удалось. 

По словам представителя горздрава, подобные случаи травмирования детей пиротехникой на Урале не фиксировались уже несколько лет. Сейчас жизнь ребёнка вне опасности, медики рассчитывают, что Новый год мальчик встретит уже дома.

Отметим, ежегодно представители экстренных служб предупреждают свердловчан о недопустимости использования пиротехники детьми. Поджигать петарды и запускать ракетницы можно только на открытых пространствах и только взрослым. Дети при этом должны находиться на безопасном расстоянии от взрывоопасного предмета.

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