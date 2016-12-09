Юному новоуральцу взрывом пертарды оторвало пальцы

В минувший четверг, 8 декабря, в результате взрыва петарды серьёзно пострадал 11-летний житель Новоуральска. Мальчик был доставлен в Екатеринбург и госпитализирован в детскую ГКБ №9, сообщили "Областной газете" в городском управлении здравоохранения.

Как объяснил сам пострадавший ребёнок, находясь у себя дома, он поджёг петарду, намереваясь бросить её в форточку окна, но не успел - взрыв прогремел раньше.

- Утром в пятницу, 9 декабря, мальчик был переведён из реанимации в отделение травматологии, - сообщила официальный представитель горздрава Екатерина Макашина. - Накануне пострадавший перенёс экстренную операцию - кисть была размозжена и хирурги фактически собирали её по частям. Две ногтевые фаланги, к сожалению, спасти не удалось.

По словам представителя горздрава, подобные случаи травмирования детей пиротехникой на Урале не фиксировались уже несколько лет. Сейчас жизнь ребёнка вне опасности, медики рассчитывают, что Новый год мальчик встретит уже дома.