Руководитель научного отдела Музея "Гараж" Саша Обухова прочитает лекции в уральском филиале ГЦСИ

9 декабря 2016, 13:43

13 декабря. 19:00. Историк искусства и руководитель научного отдела Музея "Гараж" Саша Обухова прочитает лекции в Уральском филиале Государственного центра современного искусства.

Расписание лекций:

  • 13 декабря. 19:00 – "Эстетический взрыв эпохи перестройки"
  • 14 декабря.  19:00 – "Искусство периода "лихих 90-х""
  • 15 декабря. 19:00 – "Основные тенденции русского искусства 2000-х гг."
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