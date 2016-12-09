Руководитель научного отдела Музея "Гараж" Саша Обухова прочитает лекции в уральском филиале ГЦСИ
9 декабря 2016, 13:43
13 декабря. 19:00. Историк искусства и руководитель научного отдела Музея "Гараж" Саша Обухова прочитает лекции в Уральском филиале Государственного центра современного искусства.
Расписание лекций:
- 13 декабря. 19:00 – "Эстетический взрыв эпохи перестройки"
- 14 декабря. 19:00 – "Искусство периода "лихих 90-х""
- 15 декабря. 19:00 – "Основные тенденции русского искусства 2000-х гг."
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