В Екатеринбурге состоится митинг в честь Дня памяти военнослужащих, погибших на Северном Кавказе

10 декабря. 11:00. В Екатеринбурге у мемориала "Чёрный тюльпан" состоится митинг в честь Дня памяти военнослужащих, погибших на Северном Кавказе.

Собравшиеся проведут торжественно-траурную церемонию возложения гирлянд и венков, цветов к мемориалу; пройдёт панихида по убиенным на Северном Кавказе военнослужащим и минута молчания. Мероприятие завершится торжественным маршем роты Почётного караула.

В митинге примут участие представители правительства Свердловской области и администрации города, родные и близкие погибших, ветераны боевых действий, представители общественных и молодёжных организаций, Центрального военного округа МО РФ и Уральского регионального командования ВВ МВД РФ.