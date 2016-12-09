В Екатеринбурге состоится митинг в честь Дня памяти военнослужащих, погибших на Северном Кавказе

9 декабря 2016, 13:50

10 декабря. 11:00. В Екатеринбурге у мемориала "Чёрный тюльпан" состоится митинг в честь Дня памяти военнослужащих, погибших на Северном Кавказе.

Собравшиеся проведут торжественно-траурную церемонию возложения гирлянд и венков, цветов к мемориалу; пройдёт панихида по убиенным на Северном Кавказе военнослужащим и минута молчания. Мероприятие завершится торжественным маршем роты Почётного караула.

В  митинге примут участие представители правительства Свердловской области и администрации города, родные и близкие погибших, ветераны боевых действий, представители общественных и молодёжных организаций, Центрального военного округа МО РФ и Уральского регионального командования ВВ МВД РФ.

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