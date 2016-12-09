Фестиваль компьютерных ретро-игр стартовал в Екатеринбурге

На площадке Свердловской киностудии (пр. Ленина, 50ж) стартовал фестиваль ретро-игр "Между двух миров". Екатеринбуржцы смогут изучить 40-летнюю историю компьютерной техники, рассказал "ОГ" руководитель фестиваля Сергей Мартьянов.

Фестиваль пройдёт с 9 по 11 декабря. На 20 экранах гости увидят одну и ту же компьютерную игру в нескольких поколениях с технологией 360 градусов, а также примут участие в соревнованиях по ретро-играм на 100 компьютерах и приставках.

- Посетители смогут также увидеть частные коллекции уникальной компьютерной техники: первые жёсткие диски, дискеты, ленточные накопители, - рассказал Сергей Мартьянов.

По словам организаторов, программа фестиваля рассчитана на 65 часов, екатеринбуржцы могут посещать её круглосуточно.

Фото: социальные сети