Фестиваль компьютерных ретро-игр стартовал в Екатеринбурге
9 декабря 2016, 17:31 / Общество
На площадке Свердловской киностудии (пр. Ленина, 50ж) стартовал фестиваль ретро-игр "Между двух миров". Екатеринбуржцы смогут изучить 40-летнюю историю компьютерной техники, рассказал "ОГ" руководитель фестиваля Сергей Мартьянов.
Фестиваль пройдёт с 9 по 11 декабря. На 20 экранах гости увидят одну и ту же компьютерную игру в нескольких поколениях с технологией 360 градусов, а также примут участие в соревнованиях по ретро-играм на 100 компьютерах и приставках.
- Посетители смогут также увидеть частные коллекции уникальной компьютерной техники: первые жёсткие диски, дискеты, ленточные накопители, - рассказал Сергей Мартьянов.
По словам организаторов, программа фестиваля рассчитана на 65 часов, екатеринбуржцы могут посещать её круглосуточно.
Фото: социальные сети