Сеть магазинов "Эльдорадо" куплена группой инвесторов

Сделка по продаже 100 процентов акций сети "Эльдорадо" завершена. Ценные бумаги купила группа инвесторов, связанная с финансовой группой "Сафмар", говорится в официальном сообщении на сайте компании "Эльдорадо". Детали сделки не разглашаются по договорённостям сторон.

Ранее сделку по продаже торговой сети одобрила Федеральная антимонопольная служба.

- Сделка была реализована в соответствии с планом развития "Эльдорадо", - сообщил генеральный директор торговой сети Михаил Никитин. - Согласно договорённости топ-менеджмент и руководство продолжат работать в компании.

По словам руководителя, бизнес-показатели за 9 месяцев 2016 года подтверждают правильность выбранного направления, которое в ближайшей перспективе останется неизменным.