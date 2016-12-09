Куйвашев примет участие в открытии дома, построенного для льготных категорий граждан

12 декабря. 11.00. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в торжественном открытии жилого дома, благоустроенные квартиры в котором построены для льготных категорий граждан.

Новостройка является частью нового жилого комплекса "Смородина" в микрорайоне Широкая Речка Екатеринбурга. В доме 105 однокомнатных квартир площадью 36 квадратных метров предназначены для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Суходольская, 47.