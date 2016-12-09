В Екатеринбурге пройдёт областной кадетский бал

10 декабря.14:00. В Уральском центре народного искусства состоится VI областной кадетский бал "Судьба и родина едины!", посвящённый 120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Заявки на участие в мероприятии подали порядка 100 участников из восьми команд учебных заведений Свердловской области. Приглашение выступить на балу получили также артисты Уральского государственного академического русского народного хора.

Традиционно кадеты покажут своё мастерство в программе обязательных танцев: полонезе, фигурном вальсе, падеграсе и польке. В произвольной программе участники представят один из показательных танцев (краковяк, сударушка, падепатр, галоп, гавот, кадриль, русский лирический). Кроме танцев участников ждут бальные игры, викторины и конкурсы, а также экскурсии по городу.

В финале кадетского бала члены жюри выберут среди всех участников Короля и Королеву.

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, проспект Космонавтов, 23.