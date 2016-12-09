В Екатеринбурге пройдёт областной кадетский бал

9 декабря 2016, 15:55

10 декабря.14:00. В Уральском центре народного искусства состоится VI областной кадетский бал "Судьба и родина едины!", посвящённый 120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Заявки на участие в мероприятии подали порядка 100 участников из восьми команд учебных заведений Свердловской области. Приглашение выступить на балу получили также артисты Уральского государственного академического русского народного хора.

Традиционно кадеты покажут своё мастерство в программе обязательных танцев: полонезе, фигурном вальсе, падеграсе и польке. В произвольной программе участники представят один из показательных танцев (краковяк, сударушка, падепатр, галоп, гавот, кадриль, русский лирический). Кроме танцев участников ждут бальные игры, викторины и конкурсы, а также экскурсии по городу.

В финале кадетского бала члены жюри выберут среди всех участников Короля и Королеву.

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, проспект Космонавтов, 23.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше