В Свердловской государственной академической филармонии состоится концерт "Органное рождество"
9 декабря 2016, 16:12
14 декабря. 18:30. Свердловская государственная академическая филармония представит концерт "Органное рождество".
Программа:
- Бах И.С. Синфония из Кантаты №29.
- Бах И.С. Хоральная фантазия "Приди, язычников Спаситель", BWV 659.
- Кассан. Импровизационная партита в стиле И.С.Баха на тему рождественского хорала "С небесных высей я сошёл".
- Бальбатр. Рождественские вариации на тему "С огромной любовью к великому Богу".
- Гильман. Молитва и колыбельная.
- Гильман. Финал из Органной сонаты № 1.
- Видор. Allegro из Симфонии № 6.
- Пинсемаль. Пролог и рождественские вариации.
- Кассан. Импровизация на рождественскую тему.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать