В Свердловской государственной академической филармонии состоится концерт "Органное рождество"

9 декабря 2016, 16:12

14 декабря. 18:30. Свердловская государственная академическая филармония представит концерт "Органное рождество".

Программа:

  • Бах И.С. Синфония из Кантаты №29.
  • Бах И.С. Хоральная фантазия "Приди, язычников Спаситель", BWV 659.
  • Кассан. Импровизационная партита в стиле И.С.Баха на тему рождественского хорала "С небесных высей я сошёл".
  • Бальбатр. Рождественские вариации на тему "С огромной любовью к великому Богу".
  • Гильман. Молитва и колыбельная.
  • Гильман. Финал из Органной сонаты № 1.
  • Видор. Allegro из Симфонии № 6.
  • Пинсемаль. Пролог и рождественские вариации.
  • Кассан. Импровизация на рождественскую тему.
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