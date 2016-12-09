Куйвашев и Крашенинников примут участие в мероприятиях в честь Дня Конституции РФ

12 декабря. 14:15. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и депутат Государственной думы от Свердловской области Павел Крашенинников примут участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Конституции Российской Федерации.

14:15. Состоится пресс-конференция председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, посвящённая итогам работы в 2016 году и планам на 2017 год.

15:00.Евгений Куйвашев откроет традиционное торжественное собрание, приуроченное ко Дню Конституции РФ. В нём примут участие сенаторы и депутаты Государственной думы от Свердловской области, представители Законодательного собрания, правительства области, главы муниципалитетов, а также представители дипломатического корпуса, работающего на Среднем Урале, почётные жители Свердловской области, члены общественных и религиозных организаций.

В этот же день губернатор вручит уральцам государственные награды и знаки отличия Свердловской области.

Мероприятия пройдут в Ельцин Центре.