Куйвашев и Крашенинников примут участие в мероприятиях в честь Дня Конституции РФ
9 декабря 2016, 16:17
12 декабря. 14:15. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и депутат Государственной думы от Свердловской области Павел Крашенинников примут участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Конституции Российской Федерации.
14:15. Состоится пресс-конференция председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, посвящённая итогам работы в 2016 году и планам на 2017 год.
15:00.Евгений Куйвашев откроет традиционное торжественное собрание, приуроченное ко Дню Конституции РФ. В нём примут участие сенаторы и депутаты Государственной думы от Свердловской области, представители Законодательного собрания, правительства области, главы муниципалитетов, а также представители дипломатического корпуса, работающего на Среднем Урале, почётные жители Свердловской области, члены общественных и религиозных организаций.
В этот же день губернатор вручит уральцам государственные награды и знаки отличия Свердловской области.
Мероприятия пройдут в Ельцин Центре.