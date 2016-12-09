Ко второму чтению областной бюджет на 2017 год придёт с увеличенными доходами и расходами

В ходе согласительных процедур в региональном парламенте решено увеличить доходы областного бюджета на 3,4 млрд рублей, а расходы на 5,4 млрд рублей.

Как сообщает областной департамент информполитики, возможность пересмотра доходной части бюджета согласована с федеральной властью.

— Все параметры бюджета соответствуют нашим соглашениям с Министерством финансов РФ, проект закона об областном бюджете сбалансирован, — пояснила вице-губернатор Свердловской области — министр финансов Галина Кулаченко.

Увеличение расходной части региональной казны проведено с учётом пожеланий депутатов Законодательного собрания Свердловской области. В частности, решено добавить 2,4 млрд рублей на ремонт и строительство дорог. Кроме того, станет больше финансирование молодёжной политики и патриотического воспитания, охраны лесов, ветеринарии, газификации, поддержки спорта и ряда других направлений.