Антон Шипулин завоевал бронзу, уступив Йоханнесу Бё чуть больше секунды

9 декабря 2016, 16:31 / Спорт

Только что завершилась мужская спринтерская гонка в Поклюке. Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин прибежал третьим.

У Антона Шипулина была сегодня очень серьёзная задача - после сложного эстерсундского этапа нужно было доказывать всем, что он всё ещё является лидером российской биатлонной сборной. За последние три сезона Шипулин ещё ни разу не уезжал из Поклюки без медалей, поэтому в первой гонке второго этапа многие ждали от нашего спортсмена хорошего результата. 

Сегодня в Поклюке замечательная погода - солнце и безветренно. Поэтому первую стрельбу большинство спортсменов в спринте провели на очень хорошем уровне. И одним из самых быстрых стрелков на первом огневом рубеже стал как раз Антон Шипулин. Но скоростью на первом круге все российские спортсмены значительно уступали своим соперникам. 

А вот второй круг ходом Антон прошёл значительно быстрее, догоняя лидеров. И чего давно не хватало - вторая стрельба получилась идеально, а значит, появились и реальные шансы на медаль. 

На финишном отрезке Антон отыграл у норвежца Йоханнеса Бё больше десяти секунд, и лишь чуть больше секунды не хватило ему до серебра. 

Первое место - француз Мартен Фуркад, второе - норвежец Йоханнес Бё, третье - Антон Шипулин

 

Расписание гонок в Поклюке по уральскому времени:

9 декабря. 18:15 - спринт, женщины.

10 декабря. 15:45 - гонка преследования, мужчины.

10 декабря. 18:45 - гонка преследования, женщины.

11 декабря. 15:15 - эстафета, мужчины.

11 декабря. 18:30 - эстафета, женщины.

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