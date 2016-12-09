Свердловчанин Максим Кадников встретился с Президентом России

Сегодня члены национальной сборной WorldSkills-Russia, в которую входит свердловчанин Максим Кадников, встретились с Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает официальный сайт Кремля, такая встреча организована по поводу победы российской команды на пятом европейском первенстве EuroSkills-2016.

— Разумеется, все рассчитываем на вас в 2019 году в Казани на "домашнем" чемпионате мира. Думаю, что вы ещё покажете свой класс, свои возможности. И хочу вам пожелать удачи, — сказал Владимир Путин.