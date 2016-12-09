Сергей Охлопков объявил войну грязи на улицах Екатеринбурга

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков сегодня, 9 декабря, на встрече с журналистами рассказал, что прокуратора неоднократно выносила предостережения администрации Екатеринбурга по поводу грязи на улицах. По его словам, в городе до сих пор нет чёткой схемы уборки.

- Допустим, на улице Вайнера должны быть десять дворников, пять снегоуброчных и моечных машин и прочее. Они должны регулярно - утром, в обед и вечером убирать эту улицу. Но этой схемы до сих пор в Екатеринбурге нет. Мы предъявили иск к администрации города с рекомендацией разработать эту схему. Если её придерживаться, улицы будут чистыми. Но в суде мы, к сожалению, проиграли, - пояснил Сергей Охлопков. - Пока не будет этой схемы, город будет очень грязным.

По словам прокурора, ведомство всё равно найдёт повод ещё раз обратиться к этой теме. Если ситуация не улучшится, прокуратура вынуждена будет пойти на на крайние меры - добиваться отстранения муниципальных служащих, которые не выполняют свои обязанности.