ВАДА ставит под сомнение результаты сочинской Олимпиады

9 декабря 2016, 17:11 / Спорт

В Лондоне представлена вторая часть доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Ещё до начала выступления независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена информационного агентство «Ассошиэйтед Пресс», процитировало Дениса Освальда - руководителя комиссии МОК, занимавшегося перепроверкой допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр в Сочи: «Вероятно, что после доклада Макларена Россия потеряет первое место в общекомандном зачёте».

Из выступления самого Макларена следует, что система государственного сокрытия допинга работала на Играх в Лондоне в 2012 году, летней Универсиаде в Казани в 2013 году, чемпионате мира по легкой атлетике-2013 в Москве и, конечно, в Сочи-2014. Более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта так или иначе выиграли от махинаций с допинг-пробами.

В том числе утверждается, что допинг-пробы двенадцати российских медалистов Олимпиады-2014 в Сочи были фальсифицированы.

Комиссией Макларена установлен факт подмены анализов спортсменов, завоевавших четыре золота на Играх-2014. Упоминается также подмена допинг-проб у шести победителей Паралимпиады-2014 в Сочи.

Как и в первой части доклада, опубликованной в июле этого года, Макларен настаивает на том, что допинговые махинации в российском споре осуществлялись системно.

- Эта система включала в себя тренеров национальных команд, которые продавали и поставляли допинг спортсменам, допинг-офицеров, которые заранее предупреждали атлетов о неожиданных проверках или подменяли пробы, и чиновников Министерства спорта, включая нынешнего вице-премьера России, - заявил сегодня в своём выступлении Ричард Макларен. – Задачей Министерства спорта было сделать всё, чтобы не привлекать внимания.

Ричард Макларен отметил в своём выступлении, что его комиссия не имеет права выносить решение по возможному отстранению России от соревнований. Она всего лишь приводит факты и непреложные доказательства. Все собранные доказательства переданы в ВАДА и другие компетентные органы, которые и вынесут соответствующие решения по России, в том числе по чемпионату мира по футболу, который должен состоятся в России (в том числе и Екатеринбурге) летом 2018 года

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