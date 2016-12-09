Свердловскую область посетили руководители 40 европейских фирм
9 декабря 2016, 18:02 / Экономика
Средний Урал посетила делегация Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в которую вошли руководители порядка 40 фирм.
В рамках этого визита состоялся бизнес-форум, на который собрались представители около 200 российских и иностранных компаний.
— Визит делегации АЕБ во главе с Франком Шауффом — очень значимое для нашей области событие. Мы говорили об инвестклимате, об инфраструктуре и инструментах господдержки, которые наш регион можем предложить бизнесу. Кроме того, обсудили конкретные проекты зарубежных инвесторов, презентовали промышленные площадки и Свердловскую область в целом, — рассказал гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Дмитрий Попов.
По словам первого вице-губернатора Алексея Орлова, в ходе состоявшегося мероприятия обсуждались наиболее перспективные направления для сотрудничества. К примеру, речь шла о внедрении на Среднем Урале современных технологий экологической безопасности и защиты окружающей среды. В этой сфере, по словам Алексея Орлова, региону очень важен опыт европейских компаний, в частности, шведских. Правительство Свердловской области и АЕБ договорились о постоянном контакте. Свердловская область планирует презентовать инвестиционный потенциал региона на площадке АЕБ в Москве в 2017 году.
— У нас сложилась хорошая традиция диалога со Свердловской областью. Несмотря на макроэкономические сложности, европейские компании лояльно относятся к российскому рынку. На фоне удорожания импорта на российском рынке удешевились инвестиции и производственные процессы. В результате девальвации рубля иностранный бизнес готов больше инвестировать в проекты в России и в Свердловской области, причём не только с целью вывести свои товары на российский рынок, но и с целью экспорта в другие страны товаров, произведённых в России. Сегодня это европейскому бизнесу интересно, и есть примеры, когда 10-20% продукции, сделанной на мощностях предприятий в РФ, компании направляют для продажи по миру, — сказал генеральный директор АЕБ Франк Шауфф.