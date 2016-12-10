Суд над чемпионом мира по парапланеризму начался в Екатеринбурге

В столице Среднего Урала начался процесс по делу Кирилла Екимова. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Екимов обвиняется по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По версии следствия, он изготовил паралёт и "оказывал возмездные досугово-развлекательные услуги в виде экскурсионных полетов на данном воздушном судне".

Кирилл Екимов является руководителем авиационно-спортивного клуба "Игры ветра", пятикратным чемпионом России в классе "двухместные паралёты" и чемпионом мира 2015 года в дисциплине "слалом".