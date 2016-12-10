Российская фигуристка установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на соревнованиях в Марселе, во Франции. Об этом "Областной газете" сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Медведева выиграла короткую программу в финале серии Гран-при, набрав 79.21 балл. Таким образом, она превзошла мировое достижение японки Мао Асады (78.66), датированное чемпионатом мира 2014 года.

- Я, конечно, рада, что прокаталась чисто. Для меня это важнее, чем мировой рекорд. Я была близка к тому, что смогу побить его, на этапе во Франции. Но я стараюсь сейчас об этом не думать. Для меня главное катать программы без ошибок и делать все, что запланировано, - сказала Евгения Медведева.

Второе место на состязаниях досталось канадке Кейтлин Осмонд, третье – японке Сатоко Мияхара. На четвертом, пятом и шестом – россиянки Анна Погорилая, Елена Радионова и Мария Сотскова.