Российская фигуристка установила новый мировой рекорд

10 декабря 2016, 10:03 / Спорт

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на соревнованиях в Марселе, во Франции. Об этом "Областной газете" сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Медведева выиграла короткую программу в финале серии Гран-при, набрав 79.21 балл. Таким образом, она превзошла мировое достижение японки Мао Асады (78.66), датированное чемпионатом мира 2014 года.

- Я, конечно, рада, что прокаталась чисто. Для меня это важнее, чем мировой рекорд. Я была близка к тому, что смогу побить его, на этапе во Франции. Но я стараюсь сейчас об этом не думать. Для меня главное катать программы без ошибок и делать все, что запланировано, - сказала Евгения Медведева.

Второе место на состязаниях досталось канадке Кейтлин Осмонд, третье – японке Сатоко Мияхара. На четвертом, пятом и шестом – россиянки Анна Погорилая, Елена Радионова и Мария Сотскова. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Спорт

час назад

09.12.2016
Хоккей. Баскетбол. Волейбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 8 декабря.

18 часов назад

«На старт чуть не опоздали, потому что «Санта Барбару» смотрели»
В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей Национальной парусной лиги (НПЛ). Команде «Повелитель паруса – Европа» во главе с Евгением НЕУГОДНИКОВЫМ вручили кубок победителя. Как только Евгений прилетел домой, он первым делом зашёл в гости в редакцию «ОГ». Буквально – с корабля на бал.

18 часов назад

«Помогаем стать профессионалами»
В Екатеринбурге стартовал традиционный турнир по плаванию Кубок Александра Попова.

9 декабря 2016

08.12.2006
Баскетбол. Хоккей. Волейбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 8 декабря.

8 декабря 2016

07.12.2006
Хоккей. Баскетбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 7 декабря

7 декабря 2016

06.12.2016
Волейбол. Хоккей. Баскетбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 6 декабря

6 декабря 2016

Гонки на призы «ОГ» открывают лыжный сезон
10 и 11 декабря в четырёх муниципалитетах Свердловской области пройдут старты XXI традиционной массовой лыжной гонки на призы «Областной газеты».

6 декабря 2016

Не о том мечтали
Футбольный «Урал» снова уходит на зиму в зоне стыковых игр

6 декабря 2016

Давайте приготовимся к битве в ЭКСПО
17 декабря в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой известного российского боксёра Александра Поветкина с канадцем Брейменом Стиверном за звание временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBС. Всё внимание любителей бокса вновь приковано к Екатеринбургу, который вовсю готовится подтвердить звание российской столицы бокса.

6 декабря 2016

07.12.2016
Хоккей. Баскетбол.

Последние новости
Что было раньше