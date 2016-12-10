В России установлен размер пособия по безработице на 2017 год

В России установлены минимальный и максимальный размеры пособия по безработице на 2017 год. Об этом говорится в постановлении федерального правительства, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, минимальная величина пособия будет составлять 850 рублей, а максимальная – 4900 рублей. Таким образом, размер пособия сохранен на уровне 2016 года.