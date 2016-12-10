Путин наградил погибших в Сирии военных

Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества пятерых российских военных, погибших и раненых в Сирии. Об этом "Областной газете" сообщили в президентской пресс-службе.

Посмертно награды получили сержанты Галина Михайлова и Надежда Дураченко, являвшиеся медсестрами, а также военный советник, полковник Руслан Галицкий.

Кроме них были награждены полковник Эдуард Скворцов и раненый в Алеппо профессор военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Вадим Арсентьев.

Как сообщалось ранее, медсёстры погибли 5 декабря в результате обстрела мобильного госпиталя Минобороны РФ, развёрнутого в Алеппо для оказания помощи местному населению. Снаряд взорвался в палатке приёмного отделения. Обе погибшие служили в военном госпитале в Биробиджане. У них остались семьи и дети.