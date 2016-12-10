По улицам Уралмаша пройдут 100 Дедов Морозов и Снегурочек

В Екатеринбурге, в микрорайоне Уралмаш, во второй половине дня 10 декабря состоится парад Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом "Областной газете" сообщили в администрации Орджоникидзевского района города.

Шествие, в котором примут участие 100 Дедов Морозов и Снегурочек, можно будет увидеть сегодня в 16:00 на бульваре Культуры в сопровождении танцующего оркестра "Уралбэнд". Мероприятие пройдёт в рамках открытия новогодней ёлки и ледового городка.

Расписание: