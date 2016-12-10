В Екатеринбурге школьник выпрыгнул из окна девятого этажа и остался жив

В столице Среднего Урала 13-летний школьник, поругавшись с матерью, выпрыгнул из окна девятого этажа дома, расположенного на улице Сулимова, выжил и был доставлен в больницу, сообщают местные СМИ.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал "Областной газете", что по данному факту проводится проверка. Полицейские выясняют причины поступка молодого человека.