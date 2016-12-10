На Среднем Урале снова крепчают морозы

Следующая неделя на Среднем Урале будет морозной. Об этом "Областной газете" сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным специалистов, ожидается, что в период с 12 по 16 декабря температура воздуха окажется на три-пять градусов холоднее нормы. Ночью от -19 до -24, а при прояснениях – до -30. Днем – от -16 до -21. Осадки незначительные.