Опубликовано видео места предполагаемой высадки на Марсе в 2020-м году

10 декабря 2016, 16:13 / Общество

Обнародовано видео марсианской долины Mawrth Vallis – одного из предполагаемых мест высадки марсохода в рамках экспедиции "Экзомарс-2020". Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства.

По информации агентства, длина долины составляет 600 километров, а глубина – два километра. Долина тянется от Южного высокогорья к северным марсианским равнинам. Возраст этой территории составляет до четырех миллиардов лет. В частности, о ее древности свидетельствует большое количество кратеров, образовавшихся в результате ударов метеоритов. Также обращает внимание наличие светлых отложений. Они свидетельствуют о том, что  в прошлом на Марсе имелось много воды.

ВИДЕО: Европейское космическое агентство

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