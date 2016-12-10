Промах Шипулина стоил ему победы. У него снова бронза

Только что пришёл к финишу в гонке преследования екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин. Сегодня он занял третье место.

Шипулин вчера в спринте занял третье место, притом лишь секунду с небольшим проиграл Йоханнесу Бё. А значит, у него были все шансы и в гонке преследования завоевать медаль.

Первую стрельбу Антон Шипулин провёл точно и намного быстрее других. И ушёл с огневого рубежа вторым - сразу после Мартена Фуркада.

На второй стрельбе Шипулин отработал здорово, а тренировки по скорострельности позволили нашему биатлонисту даже обогнать Фуркада.

Третья стрельба прошла примерно по такому ж сценарию, хотя Мартен был на долю секунды быстрее.

Финальная стрельба, увы, лишила нас шансов на золото - один промах и один дополнительный круг...

И дальше борьба шла уже с норвежцем Свендсеном за серебряную медаль. Но на финише, к сожалению, Антон в этой борьбе уступил.