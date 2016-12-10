Электричка «Челябинск – Екатеринбург» отменяется с 11 декабря

Электропоезд повышенной комфортности № 806/805 "Челябинск – Екатеринбург" отменяется с 11 декабря. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-центре ЮУЖД.

Причиной отмены стал низкий спрос среди пассажиров. В новом графике движения и плане формирования поездов на 2016-2017 годы, действующем до следующего 10 декабря, данного маршрута нет.