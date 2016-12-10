Лыжные гонки на призы "ОГ" стартовали в посёлке Октябрьский

Сегодня в посёлке Октябрьский Камышловского района прошли первые старты XXI традиционных лыжных соревнований на призы "Областной газеты".

Гонки прошли в семнадцати возрастных категориях. Завтра эстафеты продолжатся в Красноуфимске, Новой Ляле и Североуральске. Победители гонки получат подписку на "Областную газету" на 2017 год.