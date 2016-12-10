"Печальный снимок" принес победу фотографу из Екатеринбурга на конкурсе National Geographic
10 декабря 2016, 17:43 / Общество
Екатеринбургский фотограф Вадим Балакин занял первое место в категории "Окружающая среда" на конкурсе "Nature Photographer of the Year 2016", проводимом National Geographic, со снимком "Жизнь и смерть". Об этом уралец сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, фото, на котором запечатлены останки белого медведя, было сделано в 2014 году на Шпицбергене.
ФОТО: Вадим Балакин
– Останки этого белого медведя мы обнаружили на одном из островов Северного Шпицбергена. К сожалению, не известно, умер ли он от старости или от голода. Но, судя по состоянию зубов, больше похоже, что от голода. Говорят, останки белых медведей стали находить всё чаще и чаще. Сказывается глобальное потепление и резкое сокращение ледового покрытия. А лёд медведю жизненно необходим - ведь он охотится именно на льду, на суше добыть еду шансы достаточно мизерные, - пишет Балакин.
Ранее снимок Вадима Балакина "Косолапая любовь" был удостоен внимания National Geographic.