Команда «Динамо-Строитель» вышла в полуфинал «Подмосковных вечеров»

Екатеринбургская команда «Динамо-Строитель» на международном турнире по индорхоккею «Подмосковные вечера», который проходит в подмосковной Электростали, выиграла все три матча в группе и вышла в полуфинал.

Динамовцы обыграли белорусский «Строитель» из Бреста (5:4), сборную Москвы (9:1) и сборную Московской области (8:2).

Соперником екатеринбургской команды в полуфинале будет иранский клуб «Шахрдари» из Эрака.