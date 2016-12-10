Глазырина - 12 в гонке преследования

Только что в Поклюке завершилась гонка преследования у женщин. Екатерина Глазырина заняла 12 место.

Стартовала наша спортсменка с 22 места. Все четыре стрельбы Екатерина Глазырина провела просто блестяще.

И после финального огневого рубежа спортсменка переместилась на десятое место. Но ход екатеринбургской биатлонистки по-прежнему не настолько хорош, чтобы претендовать на призы.

Но... не всё сразу. Напоминаем, что Глазырина выступает в своём дебютном после декрета сезоне.

Первое место немка Лаура Дальмайер, второе - финка Кайса Мякарайнен, третья - чешка Пушкарчикова.