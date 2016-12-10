В матче "Югра" - "Автомобилист" Разин снова будет главным тренером

10 декабря 2016, 19:21 / Спорт

Бывший главный тренер екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Разин, уволенный со своего поста 31 октября, возглавил «Югру» из Ханты-Мансийска, занимающую предпоследнее 14-е место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сегодня появилась информация о том, что после домашнего поражения от «Барыса» уволены главный тренер «Югры» Андрей Соколов и его помощник Андрей Шаянов (тоже, кстати, бывший главный тренер «Автомобилиста» - на старте сезона 2012/2013).

Дебют Андрея Разина состоится завтра в матче как раз против «Автомобилиста».

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