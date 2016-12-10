«Спутник» выиграл девятый матч подряд в ВХЛ

Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» продолжили свою победную серию в домашней игре против ижевской «Ижстали». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу тагильчан.

«Дубль» сделал Егор Иванов, на счету Вадима Кравченко заброшенная шайба и результативная передача. «Спутник» набрал 53 очка и остался на восьмом месте в турнирной таблице, поскольку ближайшие соседи – хоккеисты «Тороса» также добились сегодня победы.

Именно «Торос» будет соперником тагильчан в следующем матче, который состоится на домашней арене «Спутника» 12 декабря.

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Ижсталь» (Ижевск) – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0). Голы: 1:0 Е.Иванов (04.45), 2:0 Жиляков (06.02), 3:0 Е.Иванов (12.57), 3:1 Д.Иванов (19.35), 4:1 Кравченко (57.02).