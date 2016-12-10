"Локомотив-Изумруд" одержал победу над клубом "Трансгаз-Ставрополь"

Волейбольный клуб "Локомотив-Изумруд" оказался сильнее клуба "Трансгаз-Ставрополь". Железнодорожники отдали соперникам один сет - 3:1 (25:19; 23:25; 25:14; 25:17).

Встреча проходила в Екатеринбурге, хозяева, выиграв первый сет, уступили во втором. Однако затем железнодорожники уверенно провели две партии и одержали заслуженную победу.

Эта победа позволила железнодорожникам обойти "Дагестан". На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает шестую строчку.

Завтра соперники вновь встретятся между собой, начало встречи в 17:00 по екатеринбургскому времени.