Полицейский автобус подорвали в Стамбуле, погибли 29 человек

Вечером 10 декабря в Стамбуле подорвали автобус, в котором находились полицейские, сообщает Reuters.

Инцидент произошел возле стадиона футбольного клуба "Бешикташ". Жертвами взрыва стали 29 человек, в том числе – 27 местных правоохранителей. Еще 166 горожан пострадали.

По данным турецких властей, взрывов было два. Сначала возле автобуса с полицией рванул заминированный автомобиль, а через 45 секунд – террорист-смертник.