Никита Михалков в Совете Федерации раскритиковал Ельцин-Центр

Режиссёр Никита Михалков в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации заявил, что деятельность Ельцин Центра разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России. При этом режиссёр подтвердил, что сам он в Ельцин-Центре ни разу не был.

Своё мнение о высказываниях режиссёра высказала вдова Первого Президента России Наина Ельцина.

- Я глубоко возмущена этими заявлениями Михалкова, - заявила Наина Иосифовна. - И не только потому, что они лживые, не имеющие никакого отношения ни к Ельцин Центру, ни к его деятельности. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдёргивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны.

В пресс-службе Ельцин-Центра отмечают: Никита Михалков не первый раз публично выступает с негативными оценками деятельности Ельцин Центра в Екатеринбурге, в том числе в своей авторской телепрограмме "Бесогон" на телеканале "Россия". Руководство Президентского центра Б.Н. Ельцина сознательно не комментировало его высказывания, считая, что любой гражданин России вправе обнародовать свою точку зрения по любому вопросу.