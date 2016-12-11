Правительство РФ утвердило список продуктов для детей-инвалидов на 2017 год

Обновлённый список специализированных продуктов для питания детей-инвалидов на 2017 год утвердило правительство РФ. По сравнению с предыдущим, список расширен - в него вошло 69 наименований, большая часть которых - продукты российского производства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ.

- В перечень включены 69 специализированных продуктов (в том числе 37 отечественного производства) для диетического лечебного питания детей-инвалидов, больных орфанными заболеваниями, - говорится в пояснительной записке к распоряжению. - В 2016 году такой перечень включал 54 продукта.

Перечень подготовлен в соответствии с постановлением Правительства от 9 апреля 2015 года №333 «Об утверждении Правил формирования перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов».

Отметим, государственная социальная помощь детям-инвалидам с орфанными заболеваниями в виде диетического лечебного питания осуществляется за счёт средств федерального бюджета.