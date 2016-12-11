Екатеринбург обогнал Сочи в рейтинге самых популярных городов России среди иностранных туристов

Столица Урала вошла в топ-10 рейтинга самых привлекательных для иностранных туристов городов России в предстоящие новогодние каникулы. Такие данные приводит поисковый сервис Momondo.

Екатеринбург расположился на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Далее в порядке убывания следуют Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Сочи, Казань и Уфа.

Больше всего путешественников приедут в новогодний Екатеринбург из Германии, Чехии и Израиля.