Никита Михалков написал Наине Ельциной ответное письмо

Режиссер Никита Михалков написал письмо Наине Ельциной в ответ на ее заявление о том, что она возмущена его отношением к Ельцин Центру, сообщает Lenta.Ru.

В своем послании Михалков выражает уверенность в том, что вдову первого президента России ввели в заблуждение, интерпретируя его слова под определенным углом.

– Не про память Бориса Николаевича Ельцина и не про его деятельность я говорил на Совете Федерации, а про то, каким образом и кто составляет и исполняет программы сомнительного исторического содержания с сомнительными историческими выводами, - пишет режиссер.

Он отмечает, что Борис Ельцин достоин музея, а также признается, что никогда лично не был в Центре его имени, сославшись на наличие видеоматериала, полученного от съемочных групп.

– Я против того, чтобы за именем Ельцина, за его спиной в Ельцин Центре шла планомерная работа, медленно и аккуратно разрушающая историческое самосознание детей и молодежи, приходящих туда…Поверьте, меня интересует не разрушение этого современного Центра, а возможность скорректировать то наполнение, которое там существует, - отмечает Михалков.

Напомним, ранее, в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации Никита Михалков заявил, что деятельность Ельцин Центра разрушает национальное самосознание российских детей. Отвечая режиссеру, Наина Ельцина назвала его слова лживыми.