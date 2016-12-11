Российская авиация помогла Сирии отбить атаку боевиков на Пальмиру

В ночь на воскресенье, 11 декабря, боевики антиправительственных террористических организаций предприняли попытку атаковать пригороды Пальмиры, освобождённой армией Сирии при поддержке российских военных. Как сообщает Минобороны РФ, сегодняшней ночью российская авиация также применялась для активной поддержки правительственных войск.

- В течение ночи самолеты ВКС России нанесли 64 воздушных удара по скоплениям, позициям, колоннам и выдвигающимся резервам боевиков, - сообщили представители Минобороны. - Уничтожено 11 единиц танков и БМП, 31 оснащённый крупнокалиберными пулемётами автомобиль, более 300 боевиков.

Для отпора террористам сирийское командование перебросило часть группировки войск из окрестностей Хомса.

Ранее сообщалось, что боевики предприняли попытку прорыва к нефтеносным промыслам в районе Пальмиры, сумев захватить несколько блокпостов правительственной армии.